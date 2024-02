Eine Debatte in aufgeheizter Stimmung

Studenten nehmen an einer Kundgebung für Palästina an der FU Berlin teil. Im Zusammenhang mit einer Hörsaalbesetzung Mitte Dezember mit Bezug zum Gaza-Krieg hat die Freie Universität Berlin (FU) gegen eine Reihe von Menschen Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt.

Kommentar von Jan Heidtmann

Wenn man hört, was jüdische Studenten an deutschen Universitäten erleben, dann darf das nicht sein. Dozenten, die radikale antiisraelische Parolen in den digitalen Medien teilen; Plakate, die auf jüdische Veranstaltungen hinweisen und abgerissen werden; Studenten, die sich nicht mehr trauen, zu ihrem jüdischen Glauben zu stehen. Auch von der Freien Universität Berlin (FU) werden solche Erlebnisse berichtet. Die massive Kritik, die über die Universität gerade hereinbricht, ist trotzdem nicht gerechtfertigt.