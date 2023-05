Kommentar von Detlef Esslinger

Rheinländer gelten mitunter als deutsche Meister im Alleserzählen, aber natürlich haben Aachener in der Disziplin keine Chance, sobald Berlin ihr Wettbewerber ist; Hauptstadt ist Hauptstadt. Der ukrainische Präsident Selenskij will (oder wollte) in einer Woche erst nach Berlin und dann nach Aachen reisen. Er musste dies selbstverständlich die Polizei in beiden Städten wissen lassen, hat dabei aber nicht mit dem menschlichen Faktor gerechnet. In der Hauptstadt gibt es 15-mal so viele Menschen, 18-mal so viele Polizisten und bestimmt 150-mal so viele Journalisten wie in Aachen. An Möglichkeiten, ein Geheimnis zu verraten, ist Berlin somit Aachen deutlich überlegen.