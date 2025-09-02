Die Christdemokraten in Belgien setzen Sanktionen gegen Israel durch. Die CDU und ihr Kanzler können daraus lernen. Sehr viel sogar.

Es wird am Weltenlauf und am Verlauf des Nahostkonflikts im Besonderen nicht viel ändern, was die belgische Regierung in der Nacht zum Dienstag beschlossen hat. Die Sanktionen gegen Israel und die Ankündigung, Palästina unter bestimmten Bedingungen als Staat anzuerkennen, sind vor allem symbolhafter Natur. Dennoch lohnt es sich, einen genauen Blick auf die belgische Gemengelage zu werfen. Vor allem Christdemokraten und Christsoziale in Deutschland sollten das tun.