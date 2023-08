Kommentar von Henrike Roßbach

Er kann's nicht. So in etwa lässt sich die Antwort der Bürger auf die Frage zusammenfassen, wie es um ihr Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit des deutschen Staates bestellt ist. Der Beamtenbund stellt diese Frage jedes Jahr. Diesmal markiert das Ergebnis einen neuen Tiefpunkt. Nur noch 27 Prozent finden, der Staat sei in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen. Das ist ein glasklares Misstrauensvotum, das gleichzeitig den idealen Nährboden bildet für das zersetzende Geschäft der Populisten.