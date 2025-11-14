Um mal kurz die Maßstäbe zurechtzurücken: Was ist eigentlich schlimmer – der nicht einmal sinnentstellende Schnitt in einer TV-Doku in London oder das Anzetteln eines Putschversuchs in Washington?

Was ist schlimmer: zwei Sätze aus der Rede Donald Trumps vom 6. Januar 2021 so zu montieren, als seien sie gleich hintereinander gesprochen worden – oder die Rede selbst, mit der Trump einen Staatsstreich anzetteln wollte? Tausend seiner Anhänger stürmten damals in Washington das Kapitol, um die Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden zu verhindern. Vier der Aufrührer und ein Polizist starben, 140 Sicherheitsleute wurden verletzt.