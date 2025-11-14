Zum Hauptinhalt springen

MeinungUmgang mit Trump:Die BBC tut viel mehr, als die Sache es gebieten würde

Portrait undefined Detlef Esslinger

Kommentar von Detlef Esslinger

„Und wenn ihr nicht wie die Hölle kämpft, werdet ihr kein Land mehr haben“: US-Präsident Donald Trump am 6. Januar 2021 vor dem Weißen Haus zu seinen Anhängern.
„Und wenn ihr nicht wie die Hölle kämpft, werdet ihr kein Land mehr haben": US-Präsident Donald Trump am 6. Januar 2021 vor dem Weißen Haus zu seinen Anhängern. (Foto: Jacquelyn Martin/AP)

Um mal kurz die Maßstäbe zurechtzurücken: Was ist eigentlich schlimmer – der nicht einmal sinnentstellende Schnitt in einer TV-Doku in London oder das Anzetteln eines Putschversuchs in Washington?

Was ist schlimmer: zwei Sätze aus der Rede Donald Trumps vom 6. Januar 2021 so zu montieren, als seien sie gleich hintereinander gesprochen worden – oder die Rede selbst, mit der Trump einen Staatsstreich anzetteln wollte? Tausend seiner Anhänger stürmten damals in Washington das Kapitol, um die Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden zu verhindern. Vier der Aufrührer und ein Polizist starben, 140 Sicherheitsleute wurden verletzt.

Vorwürfe gegen den britischen Sender
:Trump will die BBC verklagen

Nach dem überraschenden Rücktritt des Generaldirektors und der News-Chefin der BBC befindet sich der britische Sender im Ausnahmezustand. Es geht um die künftige Existenzgrundlage – und, natürlich, um Donald Trump.

SZ PlusVon Michael Neudecker

