Kommentar von Sebastian Beck

Es mag fast tröstlich erscheinen, dass Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger am Montag die Zeit fand, den Hof von Georg Schweiger in Pähl am Ammersee zu besuchen. Der Bauer soll 130 Euro zahlen, weil seine Kühe mit ihren Fladen die Straße verunreinigt haben. In so einem Fall kümmert sich der Minister persönlich darum, er hat sogar die Strafe samt Gebühren übernommen, damit alle sehen: So groß die Krisen in der Welt auch sind, die Staatsregierung und speziell Aiwanger vergessen auf keinen Fall die Nöte der kleinen Leute.