Kommentar von Kathrin Müller-Lancé

Nein, das Gymnasium ist bestimmt nicht für alle Kinder die richtige Schulform, und nicht jede und jeder muss Abitur machen und studieren. Trotzdem wäre es wünschenswert, wenn alle jungen Menschen die Chance dazu hätten, unabhängig davon, aus welcher Familie sie kommen. Wie eine Studie des Ifo-Instituts zeigt, ist das in Deutschland nicht der Fall. Nach wie vor hängt der Bildungserfolg von Kindern maßgeblich vom Geldbeutel und dem Bildungsstand der Eltern ab. Und die Bildungschancen unterscheiden sich auch zwischen den Bundesländern: In Bayern zum Beispiel wirken sich benachteiligte Verhältnisse deutlich stärker aus als in Berlin oder Brandenburg.