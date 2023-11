Bayern scheitert im Bundesrat mit dem Anliegen, niedrigere Steuern in der Getränkegastronomie einzuführen. Zu Recht.

Kommentar von Andreas Glas

In Bayern ist Bier keine Droge, sondern Grundnahrungsmittel. "Wie Brot und Milch", befand der CSU-Politiker Herbert Frankenhauser mal. Weil das ja klar ist, würde Edmund Stoiber sagen. Und im Gegensatz zu Drogen ist "bei Alkohol die Grenze fließend", sagte Markus Blume in der Cannabis-Debatte. Blume ist CSU-Wissenschaftsminister, er würde sicher nichts behaupten, was empirisch unbelegt ist.