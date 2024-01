Ursula von der Leyen:Lasst uns reden, Bauern

Schocktherapie: Bauernprotest vor dem Europagebäude in Brüssel, 24. Januar 2024.

Die Kommissionspräsidentin startet einen Dialog mit der Landwirtschaft. Aber was nutzt das noch vor der Europawahl?

Kommentar von Josef Kelnberger

Ursula von der Leyen hat in Brüssel einen "Strategischen Dialog" zur Zukunft der Landwirtschaft eröffnet, und die Frage ist: Werden die Bäuerinnen und Bauern in Europa jetzt ihre Traktoren friedlich nach Hause steuern? Das werden sie ganz bestimmt nicht, denn die Bauernwut hat viel zu tiefe Ursachen, als dass sie sich am Runden Tisch vertreiben ließe.