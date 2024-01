Ein Mann vom Land, der es den Städtern zeigen will: Hubert Aiwanger bei einer Demo am Montag in München.

Kommentar von Stefan Kornelius

Cem Özdemir ist ein Mann von Welt, die Außenpolitik war stets sein Metier. Das könnte von Vorteil sein, nun, da er für die Heimatscholle zuständig ist. Wenn Özdemir also vor "Zuständen wie in den USA" warnt, dann glimmt da einerseits jener Funke Wahrheit, der hoffentlich nicht die Konsensdemokratie in Deutschland in Brand setzt. Denn es ist nicht von der Hand zu weisen, dass in den Bauernprotesten (wie in vielen der Unmutsausbrüche, sei es wegen des Heizungsgesetzes oder der Migration) eine Gnadenlosigkeit durchschimmert, wie man sie vom Systemzerstörer Donald Trump und seiner Gefolgschaft kennt.