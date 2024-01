Kommentar von Wolfgang Janisch

Nur falls es irgendjemand vergessen haben sollte, ruft auch das neue Jahr in Erinnerung, was bereits die vergangenen Jahre in Variationen vorgeführt haben: Die Straße ist ein politischer Ort. Wer sich nicht gehört fühlt mit seinen Argumenten, kann seinem Anliegen eine physische Präsenz verleihen, an der im Wortsinn niemand mehr vorbeikommt. Die einen nutzen dazu Sekundenkleber, die anderen setzen sich auf Traktoren, der Effekt ist derselbe: Der Protest stört den Alltag, um Aufmerksamkeit zu generieren und den Scheinwerfer auf die eigenen Ziele zu richten.