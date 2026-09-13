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MeinungBerlinDiese Basketball-WM war Kontrastprogramm zu König Fußball

Kommentar von Jonas Beckenkamp

Lesezeit: 1 Min.

Im Halbfinale verlor Deutschland zwar gegen Frankreich. Für einen Fan war dennoch klar, dass das deutsche Team Basketballgeschichte geschrieben hat.
Im Halbfinale verlor Deutschland zwar gegen Frankreich. Für einen Fan war dennoch klar, dass das deutsche Team Basketballgeschichte geschrieben hat.
Andreas Gora/dpa

Weiblicheres Publikum, virtuose deutsche Sportlerinnen als Vorbilder – diese Weltmeisterschaft hat gezeigt, dass Spitzensport von Frauen in Deutschland funktioniert und es sich lohnt, zu investieren.

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Eine Woche Basketball-WM in Berlin, da kommen einem die kuriosesten Dinge unter. „Watch-Party“ zum Finale im „About Blank“. Wo sonst Szeneleute Nächte zu Technomusik durchtanzen, zeigen sie Frauenbasketball, alle seien „willkommen, auch ohne Vorwissen“, heißt es vom Club. Es kommt vieles zusammen rund um diese WM, die in der Hauptstadt ihre Nische gefunden hat – und ein Publikum, das anders ist, als man es von großen Sportevents kennt: weiblicher, jünger, vielleicht ein bisschen cooler.

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