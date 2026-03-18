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MeinungBanksys IdentitätWas für Spielverderber

Kommentar von Sara Maria Behbehani

Lesezeit: 1 Min.

Banksy-Graffito in der Ukraine: Ein Kind, das einen Judoka zu Boden wirft.
Banksy-Graffito in der Ukraine: Ein Kind, das einen Judoka zu Boden wirft. Andrew Kravchenko

Drei Reuters-Journalisten wollen herausgefunden haben, wer sich hinter dem Streetart-Künstler verbirgt. Das ist keine tolle Leistung, das ist traurig.

Diese Welt ist voller Geschichten, die erzählt werden sollten. Die um Banksys Identität gehört nicht dazu. Drei Reuters-Journalisten wollen herausgefunden haben, wer sich hinter dem Streetart-Künstler verbirgt. Das ist nicht ruhmreich. Das ist keine tolle journalistische Leistung. Das ist traurig.

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Kunst
:Ist es wirklich von öffentlichem Interesse, wer Banksy ist?

Durchaus: Das Interessanteste an dem Künstler ist schließlich seit Jahrzehnten nicht sein plakatives Werk, sondern das Risiko, das er dafür eingeht. Und das ist eng mit seiner Identität verknüpft.

SZ PlusVon Jakob Biazza

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