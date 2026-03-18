Diese Welt ist voller Geschichten, die erzählt werden sollten. Die um Banksys Identität gehört nicht dazu. Drei Reuters-Journalisten wollen herausgefunden haben, wer sich hinter dem Streetart-Künstler verbirgt. Das ist nicht ruhmreich. Das ist keine tolle journalistische Leistung. Das ist traurig.
MeinungBanksys IdentitätWas für Spielverderber
Kommentar von Sara Maria Behbehani
Lesezeit: 1 Min.
Drei Reuters-Journalisten wollen herausgefunden haben, wer sich hinter dem Streetart-Künstler verbirgt. Das ist keine tolle Leistung, das ist traurig.
Kunst:Ist es wirklich von öffentlichem Interesse, wer Banksy ist?
Durchaus: Das Interessanteste an dem Künstler ist schließlich seit Jahrzehnten nicht sein plakatives Werk, sondern das Risiko, das er dafür eingeht. Und das ist eng mit seiner Identität verknüpft.
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