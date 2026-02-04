Man muss das in seiner Brutalität und Sinnlosigkeit einfach mal auf sich wirken lassen: Ein Zugbegleiter, der einfach nur Fahrscheine kontrollieren will, wird totgeprügelt von einem Fahrgast, der keinen vorzeigen kann. Es ist der vorläufige grausame Höhepunkt einer Entwicklung, die schon seit Längerem Anlass zu größter Sorge gibt. Überall im Land werden Menschen angegriffen, die irgendeine Art von hoheitlicher Aufgabe erfüllen: Polizisten, Rettungskräfte, auch Zugbegleiter. Die Zahlen steigen seit Jahren deutlich, was auch an einer höheren Aufmerksamkeit liegen kann – und die verdienen solche Angriffe unbedingt.