Man muss das in seiner Brutalität und Sinnlosigkeit einfach mal auf sich wirken lassen: Ein Zugbegleiter, der einfach nur Fahrscheine kontrollieren will, wird totgeprügelt von einem Fahrgast, der keinen vorzeigen kann. Es ist der vorläufige grausame Höhepunkt einer Entwicklung, die schon seit Längerem Anlass zu größter Sorge gibt. Überall im Land werden Menschen angegriffen, die irgendeine Art von hoheitlicher Aufgabe erfüllen: Polizisten, Rettungskräfte, auch Zugbegleiter. Die Zahlen steigen seit Jahren deutlich, was auch an einer höheren Aufmerksamkeit liegen kann – und die verdienen solche Angriffe unbedingt.
Kommentar von Christoph Koopmann
Lesezeit: 1 Min.
Härtere Strafen für übergriffige Fahrgäste? Die braucht es nicht. Dafür aber mehr Sicherheitspersonal in den Zügen und mehr Polizei an Bahnhöfen.
