Zum Auftakt der Gespräche mit den Lokführern bietet der Konzern ein sagenhaftes Plus von elf Prozent. Hört sich nach einer raschen Einigung an. Aber nur für Außenstehende.

Kommentar von Alexander Hagelüken

Viele Reisende und Pendler erinnern sich noch gut, was im Frühjahr los war. Zweimal legten Warnstreiks der Gewerkschaft EVG den ganzen Zugverkehr für einen Tag lahm. Inzwischen ist die Bahn zurück in einer wackligen Normalität, in der sie ohnehin zu oft unpünktlich fährt. Nun allerdings kommt die nächste Geduldsprobe für ihre Kunden: Die Tarifrunde der Lokführer startet - und die agieren in der Regel radikaler als andere Arbeitnehmer.