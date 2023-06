Kommentar von Benedikt Peters

Vorneweg, damit kein falscher Eindruck entsteht: Das, was sich seit etwa einem Jahr in Deutschland abspielt, ist gut, sogar sehr gut. Bankangestellte, Pilotinnen, Müllwerker, Paketbotinnen, Erzieher - sie und noch viel mehr Menschen haben zeitweise ihre Arbeit niederlegt, um für höhere Löhne zu streiten. Natürlich nervt es, wenn die Kita geschlossen ist, wenn der Flieger in den Urlaub nicht abhebt, oder, wenn, wie es nun wieder zu befürchten ist, bald wieder die Züge stillstehen.