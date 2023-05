Von Benedikt Peters

Das Ergebnis ist zunächst einmal gut. Der 50-Stunden-Streik bei der Bahn fällt nun doch aus, vielen Menschen erspart das eine Menge Ärger. Sie können ihre Wochenendbesuche in Ruhe zu Ende bringen und Montag und Dienstag wie gewohnt zur Arbeit fahren, oder wohin sie sonst wollen. Ein Streik findet nicht statt, der für viele in etwa so angenehm geworden wäre wie ein mittelschwerer Sonnenbrand.

Alles gut also?

Nein, leider nicht. Das, was sich am Wochenende zwischen der Eisenbahngewerkschaft EVG und dem Management der Deutschen Bahn zutrug, ist ein Armutszeugnis für beide Seiten. Arbeitgeber und Gewerkschaften beschwören gerne die "Sozialpartnerschaft", ihre weitgehend autonome, manchmal zwar harte, im Kern aber konstruktive Zusammenarbeit.

Diese Zusammenarbeit funktioniert bei der Bahn und der EVG gerade überhaupt nicht. Seit elf Wochen haben sich beide Seiten immer wieder zusammengesetzt, um sich auf Lohnerhöhungen für die 180 000 Bahn-Angestellten zu verständigen. Aber getan hat sich nichts - bis Samstag. Es brauchte erst Anwälte und Arbeitsrichter, damit sich die angeblich doch so eigenständigen Tarifpartner zumindest ein wenig aufeinander zubewegten.

Die Entschlossenheit der EVG wirkt fehlgeleitet

Das ist umso ärgerlicher, weil es in diesem Fall nicht um einen Streik der Mitarbeiter irgendeiner Frittenbude geht. Deren Kunden können ihre Pommes ja einfach anderswo kaufen. Wenn aber die Bahn streikt, dann trifft das pro Tag etwa fünf Millionen Menschen, von denen viele gezwungen sind, entweder zu Hause zu bleiben oder auf das klimaschädliche Auto umzusteigen.

Den Arbeitsrichtern ist es gelungen, Bahn und EVG zu einem Vergleich zu bewegen. Einem Vergleich, der beide Seiten zu dem verpflichtet, was angesichts ihrer großen Verantwortung eigentlich selbstverständlich sein sollte. Nämlich, dass sie jetzt endlich zielorientiert und zügig verhandeln. Dass das bisher nicht gelang, hat viel mit der geradezu trotzig anmutenden Haltung der EVG zu tun. Sie streitet in dieser Tarifrunde zwar für die richtige Sache: Angesichts der hohen Inflation will sie deutlich mehr Geld für Schaffner, Lokführerinnen, Instandhalter und andere durchsetzen. Viele der Angestellten verdienen schlecht, deshalb ist es gut, dass die Gewerkschafter ihr Ziel mit großer Entschlossenheit verfolgen, wenn nötig auch mit Streikaufrufen.

Aber die Entschlossenheit der EVG wirkt fehlgeleitet: Sie stellt der Bahn eine Reihe komplizierter Vorbedingungen, welche die Manager erfüllen sollen, bevor sich die Gewerkschafter überhaupt zu ernsthaften Verhandlungen bequemen. So funktionieren Tarifrunden nicht. An dieser Stelle hat Martin Seiler, der die Verhandlungen für die Bahn führt, durchaus einen Punkt.

Seiler hat allerdings auch Fehler gemacht. Er hat zu lange ein Zugeständnis verweigert, das für die EVG wichtig war: Die Mindestlohn-Empfänger bei der Bahn, Reinigungskräfte etwa und Sicherheitsleute, sollen die noch auszuhandelnden Gehaltssteigerungen jetzt doch in voller Höhe bekommen. Wäre Seiler nicht erst im Gerichtssaal bereit gewesen, das unmissverständlich zu versichern, dann hätte er den Streik früher abwenden können. Insofern ist es die Bahn ein Stück weit selbst Schuld, wenn einige Fahrgäste nun trotz der Streik-Absage am Montag und Dienstag Probleme bekommen. Es ist nicht leicht, den Zugverkehr in so kurzer Zeit wieder hochzufahren.

EVG und Bahn müssen es jetzt endlich schaffen, vernünftig miteinander zu reden, auch ohne Anwälte und Richter. Sonst ist der nächste große Streik nur eine Frage der Zeit.