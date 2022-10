Kommentar von Constanze von Bullion

Sabotage, das klingt nach Agentenroman, nach einem Begriff aus dem Geschichtsbuch. Sabotiert, also vorsätzlich sachbeschädigt, wurden auch Maschinen in den Arbeitskämpfen des frühen 20. Jahrhunderts. Sabotage warfen Ost-und Westdeutschland einander in der Zeit des Kalten Krieges vor, als zwei deutsche Staaten einander zu destabilisieren suchten. Heute kommt die Sabotage leiser daher, mit Schadsoftware im Netz - oder wie jetzt geschehen bei Nacht mit Seitenschneider und Säge. Der gesamte norddeutsche Bahnverkehr wurde am Wochenende stillgelegt, weil sensible Kabelsysteme gezielt zerstört wurden. Die Täter: zunächst unbekannt. Die Wirkung: enorm. Die Sabotage der Gegenwart wirkt durch innere Verunsicherung.