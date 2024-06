Kommentar von Kathrin Müller-Lancé

Immerhin. Um fünf Prozent sollen die Bedarfssätze des Bafög noch in diesem Sommer steigen, der Wohnkostenzuschuss soll von 360 auf 380 Euro erhöht werden. Das sind gute Nachrichten für Studierende, die auf das Geld angewiesen sind. Zumal es zwischenzeitlich so aussah, als würde die Studienhilfe in diesem Jahr gar nicht erhöht werden. Die grundlegende Bafög-Reform, die die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag versprochen hatte, ist das, was der Bundestag gerade verabschiedet hat, trotzdem nicht.