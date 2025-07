Die Problembärin Gaia lebt nun in einem Gehege im Schwarzwald, wie ihre Mutter. Der Fall zeigt: Der uralte Konflikt zwischen Raubtier und Mensch bleibt.

Seit Sonntag ist es offiziell: Braunbärin Gaia, oder JJ4, die vor zwei Jahren einen Jogger im Trentino tödlich verletzt hat, wird den Rest ihres Lebens in Gefangenschaft im Schwarzwald verbringen. Dort lebt auch ihre Mutter Jurka. Ein Familienmitglied hingegen ist schon lange tot: Bruno. Der junge Bär, offiziell JJ 1, war 2006 aus dem Trentino bis nach Bayern gewandert und hielt dort wochenlang Medien und Bevölkerung auf Trab, er riss Schafe, entleerte Bienenstöcke und Hasenställe, saß nachts mitten im Dorf vor einer Polizeistation. Die Nähe zu Menschen schreckte ihn einfach nicht. Bis ihn Jäger oberhalb des Schliersees erschossen. Diese Problembärenfamilie zeigt das Dilemma auf: Wilde Tiere, noch dazu wenn sie sich an Menschen gewöhnen, und ein sorgloses Leben in der Zivilisation lassen sich kaum miteinander vereinbaren.