Die SPD will ältere Wähler beglücken, die CSU Müttern mehr Geld geben. Aber diese Geschenke müssen die Jüngeren bezahlen.

Schon der erste Satz ist falsch. Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat ihr erstes Rentengesetz vorgelegt. Im Vorwort des Entwurfs steht: „Die gesetzliche Rentenversicherung ist derzeit finanziell stabil aufgestellt.“ Das ist geschönt, tatsächlich wird die Rente schneller teurer als bisher gedacht. 2027 soll der Beitragssatz um 0,2 Prozentpunkte steigen, kündigte die Rentenversicherung überraschend diese Woche an. Das wäre der erste Anstieg seit zwei Jahrzehnten. Und das ist nur der Auftakt zu weiteren Beitragssprüngen, so steht es selbst in der Projektion des Arbeitsministeriums.