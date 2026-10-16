Zum Hauptinhalt springen

MeinungDieser eine SatzDas klingt jetzt nicht so attraktiv für talentierte Nachwuchskräfte aus der Gen Z

Kolumne von Bernhard Heckler

Lesezeit: 2 Min.

Bärbel Bas, bis vor wenigen Tagen Bundesarbeitsministerin, hier beim „SZ Wirtschaftsgipfel“ 2025.
Bärbel Bas, bis vor wenigen Tagen Bundesarbeitsministerin, hier beim „SZ Wirtschaftsgipfel“ 2025.
Foto: Friedrich Bungert

Eine Berufspolitikerin muss in der Lage sein, Erniedrigungen routiniert in einem entlegenen Teil der Seele zu parken. Oder doch nicht? SPD-Chef Lars Klingbeil hat nach dem Rücktritt von Bärbel Bas eine Grenze markiert.

SZ bei Google bevorzugen

Der Rücktritt der Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Vorsitzenden Bärbel Bas von ihren politischen Ämtern Anfang dieser Woche liegt in der Zeitrechnung der Aufmerksamkeitsökonomie schon wieder einige Jahrhunderte zurück. Aber hier lohnt eine historische Betrachtung des Falls, weil er uns nicht nur Deprimierendes über den Verlust von Empathie erzählen kann, sondern auch Erbauliches über deren mögliche Wiederentdeckung.

Zur SZ-Startseite

MeinungDieser eine Satz
:Die beste Wiesn aller Zeiten? Nein, München leidet unter Dauerstress

SZ PlusKolumne von Sebastian Beck
Portrait undefined Sebastian Beck

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite