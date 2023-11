Kommentar von Max Ferstl

Man tritt Winfried Kretschmann (Grüne) sicher nicht zu nahe mit der Feststellung, dass bei seiner ersten Wahl zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg der Zufall ein entscheidender Faktor war. Der CDU-Kandidat Stefan Mappus kam nicht an beim Volk, und dann explodierte kurz vor dem Wahltermin auch noch das Atomkraftwerk in Fukushima. Die Umstände waren 2011 für die Grünen also maximal günstig. Die Südwest-CDU hatte - neben eigenen Fehlern - viel Pech. All das sollten die Christdemokraten zumindest im Hinterkopf behalten, wenn sie jetzt nach Jahren der Schmach zur Rückeroberung der Villa Reitzenstein aufrufen.