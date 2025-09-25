Die Grünen-Abgeordnete hält eine Rede mit ihrem schlafendem Sohn in der Trage. Auch eine Form, auf Mängel in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinzuweisen. Ein Mann sollte es ihr bald nachmachen.

Was für ein abgebrühtes Baby! Während es im Bundestag Geschichte schrieb, schlummerte es in der Trage der Rednerin: Hanna Steinmüller, einer bis dato nicht übermäßig bekannten Abgeordneten der Grünen. Letzteres hat sich nun geändert. Denn Steinmüller ist jetzt offiziell der erste Mensch, der zu seiner Bundestagsrede das Baby mitbrachte. Das hat ihr viel Lob eingebracht, eine Menge Berichterstattung und eine stolze Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Vor allem aber möchte man das neun Monate alte Baby loben. Denn wer schon ein paar von ihnen aufgezogen hat, weiß: Das hätte je nach Temperament auch ganz anders ausgehen können.