Der Blick auf die jüngsten Geschäftszahlen von Porsche gleicht dem Blick in den Abgrund: der Gewinn kollabiert, die Nachfrage am Boden, die Aussichten düster. Es ist ein Absturz innerhalb weniger Jahre. Und die Stuttgarter sind nicht die Einzigen. Mercedes, Volkswagen, die Opel-Mutter Stellantis – überall kämpft Europas Autoindustrie mit einer Krise, die einfach nicht enden will.