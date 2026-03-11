Zum Hauptinhalt springen

MeinungAutoindustrieDas ist keine Krise mehr, das ist ein Strukturwandel

Portrait undefined Stephan Radomsky

Kommentar von Stephan Radomsky

Lesezeit: 2 Min.

Noch produzieren sie, etwa bei Porsche, aber wie lange noch, wenn es so weitergeht?
Noch produzieren sie, etwa bei Porsche, aber wie lange noch, wenn es so weitergeht? Marijan Murat/dpa

VW, Porsche, ach was, die ganze Branche hat existenzielle Probleme. Wenn es so weitergeht, könnten ganze Fabriken und Firmen verschwinden. Es ist Zeit, das anzuerkennen. Erst dann lässt sich etwas ändern.

Der Blick auf die jüngsten Geschäftszahlen von Porsche gleicht dem Blick in den Abgrund: der Gewinn kollabiert, die Nachfrage am Boden, die Aussichten düster. Es ist ein Absturz innerhalb weniger Jahre. Und die Stuttgarter sind nicht die Einzigen. Mercedes, Volkswagen, die Opel-Mutter Stellantis – überall kämpft Europas Autoindustrie mit einer Krise, die einfach nicht enden will.

Zur SZ-Startseite

Autoindustrie
:VW rutscht noch tiefer in die Krise

Der Gewinn des größten Autoherstellers in Europa bricht um rund die Hälfte ein. Und Porsche schafft es nur knapp, überhaupt noch Geld zu verdienen.

Von Christina Kunkel und Paulina Würminghausen

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite