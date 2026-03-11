Der Blick auf die jüngsten Geschäftszahlen von Porsche gleicht dem Blick in den Abgrund: der Gewinn kollabiert, die Nachfrage am Boden, die Aussichten düster. Es ist ein Absturz innerhalb weniger Jahre. Und die Stuttgarter sind nicht die Einzigen. Mercedes, Volkswagen, die Opel-Mutter Stellantis – überall kämpft Europas Autoindustrie mit einer Krise, die einfach nicht enden will.
MeinungAutoindustrieDas ist keine Krise mehr, das ist ein Strukturwandel
Kommentar von Stephan Radomsky
Lesezeit: 2 Min.
VW, Porsche, ach was, die ganze Branche hat existenzielle Probleme. Wenn es so weitergeht, könnten ganze Fabriken und Firmen verschwinden. Es ist Zeit, das anzuerkennen. Erst dann lässt sich etwas ändern.
Autoindustrie:VW rutscht noch tiefer in die Krise
Der Gewinn des größten Autoherstellers in Europa bricht um rund die Hälfte ein. Und Porsche schafft es nur knapp, überhaupt noch Geld zu verdienen.
Lesen Sie mehr zum Thema