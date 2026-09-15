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MeinungBMW, VW, MercedesSparen ist gut. Aber retten kann die Autoindustrie nur etwas anderes

Kommentar von Jan Schmidbauer

Lesezeit: 3 Min.

Ein Porsche 356 an der Costa Blanca in Spanien: nicht nur ein Auto, auch ein Lebensgefühl.
Ein Porsche 356 an der Costa Blanca in Spanien: nicht nur ein Auto, auch ein Lebensgefühl.
via www.imago-images.de/imago images / Danita Delimont

Es gab immer günstigere Möglichkeiten, sich fortzubewegen, als ein deutsches Auto. Worauf es ankommt, ist etwas anderes: Menschen müssen es haben wollen, im Zweifel auch für mehr Geld.

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Für die Krise der deutschen Autoindustrie gibt es nicht den einen, entscheidenden Grund. Genauso wenig, wie es für ihren jahrzehntelangen Erfolg ein einzelnes Geheimnis gab. Aber es gibt ein Bild, in dem sich vieles verdichtet. Ein Bild, das mit einem halben Jahrhundert Abstand vielleicht noch mal deutlich macht, was diese für das Land und seine Identität so wichtige Industrie mal ausgemacht hat. Und was ihr zunehmend abhandengekommen ist.

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