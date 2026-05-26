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MeinungIndustrieIn der Krise wächst die Verzweiflung der Autobauer

Kommentar von Thomas Fromm

Lesezeit: 2 Min.

Im Sommer 2027 läuft im VW-Werk Osnabrück die Autoproduktion aus. Und dann? Könnte ein Rüstungsunternehmen hier einziehen.
Im Sommer 2027 läuft im VW-Werk Osnabrück die Autoproduktion aus. Und dann? Könnte ein Rüstungsunternehmen hier einziehen. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Sie waren mal so stolz, so reich und so überheblich. Nun können deutsche Hersteller sich plötzlich vorstellen, in die Rüstung einzusteigen oder Werke an chinesische Konkurrenten abzugeben. Was für eine Machtverschiebung.

Dafür, dass sich die deutsche Autoindustrie jahrzehntelang für das Maß aller Dinge gehalten hat, fallen ihre Tabus gerade ziemlich schnell. Hätte man Automanager in Wolfsburg oder Stuttgart noch vor ein paar Jahren gefragt, ob sie ins Rüstungsgeschäft einsteigen würden – die Antwort wäre wohl so ausgefallen: Wir bauen Autos und sind für Frieden; mit Waffen haben wir nichts zu tun. Autobauer standen schließlich immer für PS, Mobilität, Freude am Fahren. Panzer haben zwar auch PS, sind aber doch etwas ganz anderes.

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