Häufig dreht sich die Verbrennerdebatte nur um Technologie und Klimaschutz. Die FDP hat erkannt, dass es den Menschen in erster Linie um etwas anderes geht.

Kommentar von Joachim Becker

Bei der Debatte um E-Fuels geht es nur zum Teil um Klimaschutz oder Technologieoffenheit. Was viele Menschen beschäftigt, ist ein anderes Thema. Sie haben Angst, sich Autofahren nicht mehr leisten zu können. Entsprechend groß ist die Wut über das weitgehende Verbot von Verbrennungsmotoren. In Umfragen sind zwei Drittel der Befragten strikt dagegen - was die FDP flugs zur Protestpartei macht.