Von Paul-Anton Krüger

Hellwach auf die Welt und ihre dramatischen Veränderungen zu blicken - das riet Thomas Bagger der deutschen Außenpolitik in einem viel beachteten Essay in der Zeitschrift Internationale Politik im Sommer 2021. Da leitete der Diplomat noch die außenpolitische Abteilung im Bundespräsidialamt. Jetzt holt Annalena Baerbock ihn nach einem Jahr von seinem Botschafter-Posten in Polen zurück nach Berlin. Als Staatssekretär - und macht ihn so zu ihrem wohl wichtigsten Berater. Der 1965 in Lüneburg geborene Bagger löst Andreas Michaelis ab, der seine Laufbahn mit dem Top-Job des Botschafters in Washington beschließt.