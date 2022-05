Er sei mit dem Glauben an drei Dinge schon aus dem Mutterleib gekommen, sagte Anthony Albanese einmal: an die Labor Party, an die katholische Kirche und an Australiens Rugby-Rekordmeister South Sydney Rabbitohs.

Von Jan Bielicki

"Albo, Albo, Albo", skandierten seine Anhänger, als Anthony Albanese am Samstagabend in Sydney als Sieger der Parlamentswahl vor sie trat. Albo, 59, den sie in der Labor Party seit jeher mit seinem Kosenamen rufen, wird nun als 31. Premierminister Australien regieren. Als die Sprechchöre verklangen, redete er davon, was der Triumph für ihn persönlich bedeute: "Es sagt viel über unser großes Land, dass der Sohn einer alleinerziehenden Mutter, die von einer Erwerbsunfähigkeitsrente lebte, der in einer Sozialwohnung hinten in Camperdown aufwuchs, heute als Australiens Premierminister vor euch stehen kann."