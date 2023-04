Kommentar von Christina Berndt

Für viele klang es wie Freikaufen vom Naturschutz, was die Ampelregierung in der vergangenen Woche erklärte: Wer Deutschlands Natur zupflastert, muss zur Kompensation künftig nicht mehr in unmittelbarer Nähe für ökologische Ausgleichsflächen sorgen, er kann auch einfach eine "Geldleistung" erbringen, wie es FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner ausdrückte. Es hatte den Anschein, als verkünde er den Totalausverkauf grüner Politik. Doch so viele Federn die Grünen beim Ampelkompromiss auch etwa mit Blick auf den Autobahnausbau lassen mussten: Die geplante Neuregelung zu den Ausgleichsflächen ist tatsächlich ökologisch wertvoll - wenn man sie richtig umsetzt.