Es ist leicht, sich über Gernot Döllners Auftritt zu empören, wenn man keine Verantwortung für Anteilseigner und Beschäftigte trägt. Der Mann konnte es wohl nur falsch machen. Oder anders falsch.

Manchmal gibt es Situationen, in denen man es nur falsch oder anders falsch machen kann. Exakt vor dieser Wahl stand soeben der Chef von Audi, Gernot Döllner; ein Mann, der gerade seine 15 Minuten Ruhm durchlebt. Döllners Firma braucht ein Werk in den USA. Anders als viele Konkurrenten hat Audi in diesem riesigen Markt bisher keins. Und nur so lassen sich die Zölle reduzieren, die Donald Trump ausländischen Herstellern generell auferlegt. Das ist die eine Erpressung, der ein Vorstandschef sich wohl beugen muss, wenn er die Interessen seiner Anteilseigner und seiner Beschäftigten vertreten will.