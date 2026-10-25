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MeinungAutoindustrieFürs Geschäft geht der Audi-Chef sogar mit Trump auf die Bühne

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Kommentar von Stephan Radomsky

Lesezeit: 1 Min.

Der gute Deutsche: Gernot Döllner bei Trump in Perry, Georgia.
Der gute Deutsche: Gernot Döllner bei Trump in Perry, Georgia.
ALEX WONG/Getty Images via AFP

Was tut man nicht alles, um von den Zöllen des US-Präsidenten verschont zu bleiben! Die Methode von Gernot Döllner lautet: für eine Wahlkampfshow mit ihm nach Georgia fliegen und dort eine neue Fabrik versprechen.

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So eine Szene hat es noch nicht gegeben: Mitten im US-Wahlkampf steht Gernot Döllner, der Chef des deutschen Autobauers Audi, an einem Rednerpult mit dem Wappen des Präsidenten, hinter ihm der glückselige Donald Trump. Ein deutscher Topmanager, der sich im Ausland derart von einem Politiker einspannen lässt, das ist an sich schon befremdlich. So richtig problematisch aber ist, was Döllner auf der Bühne verkündet: Während Audi und die Konzernmutter Volkswagen daheim Werke schließen wollen, sollen Milliardensummen für eine nagelneue Fabrik in den US-Bundesstaat Georgia fließen.

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SZ PlusVon Alexander Hagelüken, Ann-Kathrin Nezik und Stephan Radomsky

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