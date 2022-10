Kommentar von Daniel Brössler

Die Menschen im Jahr 2022 erleben vieles zum ersten Mal. Zum ersten Mal seit mindestens 60 Jahren hat sie ein amerikanischer Präsident mit der konkreten Aussicht auf den Weltuntergang ins Wochenende geschickt. Gleich mehrfach sprach Joe Biden auf einer Spendenveranstaltung in New York von einem drohenden Armageddon. Zum ersten Mal seit der Kuba-Krise 1962 habe man es, wenn sich die Lage weiter so entwickele, mit der direkten Drohung des Einsatzes von Atomwaffen zu tun. Mit seiner enormen außenpolitischen Erfahrung und dem Zugriff auf das geballte Wissen und Glauben der US-Geheimdienste formuliert Biden eine Sorge, die im Grunde jeder haben muss, der Wladimir Putin zuletzt auch nur mit einem Ohr zugehört hat. Die Frage ist, was daraus folgt.