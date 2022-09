Kommentar von Michael Bauchmüller

So langsam robbt sich Robert Habeck an den Streckbetrieb heran. Isar 2, Neckarwestheim 2 - "Stand jetzt" müssten diese beiden Atomkraftwerke wohl noch ein paar Monate länger laufen, sagt der grüne Wirtschaftsminister nun. Schuld seien andere Atomkraftwerke, nämlich in Frankreich; der Atompark dort komme einfach nicht so richtig in Gang. Ein letzter Zuschlag also für die deutsche Atomkraft, und dann ist aber wirklich Schluss? Das ist nicht sicher. Die Tür dazu muss die Koalition, namentlich SPD und Grüne, nun fest verrammeln und den Schlüssel sicher endlagern. So, dass niemand mehr rankommt. Ob ihr das gelingt, ist leider offen.