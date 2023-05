Asyl:Der Staat will die Hilferufe der Flüchtenden nicht mehr hören

Der Staat will die Hilferufe der Flüchtenden nicht mehr hören

Wenn die tunesische Küstenwache Flüchtende auf ihrem Weg nach Italien stoppt, dann hat, so zynisch das klingen mag, die EU ein Problem weniger.

Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, so steht es im Grundgesetz. Nur: So einfach wird es bald nicht mehr sein. Was die Ampelkoalition und die EU planen, lässt dieses Recht ins Leere laufen.