Die EU-Kommissionspräsidentin geht beim Thema Flüchtlinge irritierend pragmatisch vor. Mal eine Grundsatzrede dazu? Nein. Dabei wüsste man zu gerne: Was ist für sie Europas unantastbarer Kern an Menschlichkeit?

Kommentar von Josef Kelnberger

Ursula von der Leyen kann sehr eindringlich begründen, warum die Europäische Union unverbrüchlich an der Seite der Ukraine stehen muss. Die Ukraine verteidige im Krieg gegen Russland europäische Werte wie Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie, hat die Kommissionspräsidentin in ihren Grundsatzreden mehrmals erklärt. Es gehe in diesem Krieg auch darum, den Kindern in Europa eine lebenswerte Zukunft zu hinterlassen.