Nach den Erfolgen der AfD in Bayern und Hessen will die Koalition nun schnellere Abschiebungen ermöglichen. Damit will sie sich nicht zuletzt selbst retten.

Kommentar von Nicolas Richter

Die Sublimation ist ein physikalischer Prozess, bei dem ein Stoff unmittelbar vom festen in den gasförmigen Zustand übergeht. Der Verlauf der Einwanderungsdebatte in Deutschland erinnerte zuletzt an dieses Phänomen: Das Thema Migration schien in den vergangenen Jahren eingefroren zu sein, die Öffentlichkeit hatte andere Sorgen. In diesem Jahr aber stieg die Zahl der Asylanträge stark an, das Thema geriet in die Landtagswahlkämpfe. Das Eis wandelte sich plötzlich in ein schwer beherrschbares Gas, und die Koalition hatte Mühe, dem wachsenden Druck noch standzuhalten. Die jüngsten Wahlergebnisse in Bayern und Hessen zeigen, wie gefährdet die Ampel ist, wenn sie bei der Einwanderung die Kontrolle zu verlieren scheint.