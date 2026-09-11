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Ashley St. ClairVon Musks Ex-Freundin zur Maga-Abtrünnigen

Lesezeit: 2 Min.

Ashley St. Clair beim Filmfestival in Venedig: In einem Film über Elon Musk hat sie die Starrolle.
Ashley St. Clair beim Filmfestival in Venedig: In einem Film über Elon Musk hat sie die Starrolle.
picture alliance / Photoshot

Einst war sie eine wichtige Stimme im Universum der rechten Influencer, nun gibt sie sich geläutert. Bei den Filmfestspielen in Venedig rechnete die 28-Jährige mit dem Billionär ab.

Von Charlotte Walser

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Bei den Filmfestspielen in Venedig hatte Ashley St. Clair diese Woche einen viel beachteten Auftritt. Bei der Präsentation eines Films über ihren Ex-Partner Elon Musk, in dem sie eine Starrolle hat, behauptete St. Clair, Musk habe ihr 40 Millionen Dollar Schweigegeld angeboten. Sie habe das Geld aber abgelehnt, weil die Wahrheit wichtiger sei als Materielles. Elon Musk widersprach auf X: „Das wurde ihr nie angeboten, und sie ist dafür bekannt, Falsches zu behaupten.“ Gegen den Film selbst hat er rechtliche Schritte angekündigt.

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