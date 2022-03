Kommentar von Stefan Braun

Was immer sich Wladimir Putin von diesem Krieg erhofft hat - so ziemlich alles läuft für ihn anders als gedacht. Die Ukrainer halten viel länger stand, die Europäer halten enger zusammen. Und Deutschland verändert Schritt für Schritt seine Haltung. Noch nicht mit voller Verve Richtung Gas- und Ölembargo. Aber was die eigene Verteidigungsbereitschaft betrifft, bleibt kaum etwas so, wie es war. So jedenfalls sieht es aus nach einem Monat des Gemetzels der russischen Armee in der Ukraine. Und selbst falls Putin auf eine allgemeine Militarisierung der Welt gesetzt hat - mit dieser Dimension eines neuen Willens wird er nicht gerechnet haben.