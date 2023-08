Was Israels Abwehr kann

Russlands Krieg gegen die Ukraine zeigt auch, wie dramatisch vernachlässigt die Luftverteidigung in Deutschland ist. Der Kauf des "Arrow 3"-Systems kann nur ein erster Schritt sein.

Kommentar von Paul-Anton Krüger

Die USA haben ihre Genehmigung erteilt, dass Deutschland in Israel das Flug- und Raketenabwehrsystem Arrow 3 kaufen kann. Wahrscheinlich wäre es der Regierung in Washington nicht unlieb gewesen, hätte die Bundesregierung auch hier zu US-Rüstungstechnologie gegriffen. Das Geschäft zu blockieren wäre aber ein Affront gleich gegenüber zwei Verbündeten gewesen. Die Vorstellung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, derartige Fähigkeiten in Europa selbst zu entwickeln, ist zwar industriepolitisch wünschenswert. Allerdings wäre damit einigermaßen unsicher, wann und ob überhaupt eine der eklatanten Fähigkeitslücken bei der Landes- und Bündnisverteidigung zu schließen ist. Bei Arrow 3 ist die vollständige Einsatzbereitschaft für 2030 avisiert - und dieses System muss nur produziert werden.