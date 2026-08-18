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ParteienDer AfD-Politiker mit dem Baseballschläger

Lesezeit: 2 Min.

Arno Bausemer vom AfD-Kreisverband Stendal ist Europaabgeordneter, was ihm offenbar genügend Zeit dazu lässt, nachts seine Wahlplakate zu bewachen.
Arno Bausemer vom AfD-Kreisverband Stendal ist Europaabgeordneter, was ihm offenbar genügend Zeit dazu lässt, nachts seine Wahlplakate zu bewachen. Sebastian Willnow/picture alliance/dpa

Arno Bausemer hat ein Wahlplakat seiner Partei vermutlich mit einem Akt der Selbstjustiz verteidigt – was nun die Staatsanwaltschaft beschäftigt.

Von Tim Frehler

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Es ist keine echte Arztpraxis, in der Arno Bausemer sitzt und wartet. Es arbeiten dort auch keine echten Ärzte, sondern die TV-Mediziner Dr. Katrin Herz und Dr. Holly Sass. Und Bausemer ist auch kein echter Patient, sondern Kleindarsteller. Die Szene stammt aus dem ZDF-Mehrteiler „Mit Herz und Holly“. Bausemer war Komparse in einer Folge, die der Sender 2024 ausstrahlte. So beschreibt es der AfD-Europaabgeordnete aus Sachsen-Anhalt in einem Beitrag in sozialen Medien.

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