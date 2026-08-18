Es ist keine echte Arztpraxis, in der Arno Bausemer sitzt und wartet. Es arbeiten dort auch keine echten Ärzte, sondern die TV-Mediziner Dr. Katrin Herz und Dr. Holly Sass. Und Bausemer ist auch kein echter Patient, sondern Kleindarsteller. Die Szene stammt aus dem ZDF-Mehrteiler „Mit Herz und Holly“. Bausemer war Komparse in einer Folge, die der Sender 2024 ausstrahlte. So beschreibt es der AfD-Europaabgeordnete aus Sachsen-Anhalt in einem Beitrag in sozialen Medien.