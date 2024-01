Kommentar von Caspar Busse

Seit 1961 läuft in der ARD die "Sportschau", die Sendung ist ein bisschen bieder, manchmal ein wenig langweilig, die Zahl der Zuschauer geht zurück, auch weil immer mehr Menschen die Fußball-Bundesliga im Internet schauen. Im kommenden Frühjahr nun will die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Fernsehrechte für die vier Spielzeiten von Mitte 2025 an vergeben. Wie schon bei früheren Ausschreibungen steht die Frage an: Wird es die "Sportschau" mit den Fußballspielen künftig noch geben?