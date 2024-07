Das Arbeitsgericht Köln findet, dass die Teilnahme einer städtischen Mitarbeiterin am Treffen der Rechtsextremen in Potsdam keine fristlose Kündigung rechtfertige. So einfach ist es nicht.

Kommentar von Benedikt Peters

Sie darf also bleiben. Die Stadt Köln hätte ihrer Mitarbeiterin Simone B. nicht fristlos kündigen dürfen, nur weil diese am Rechtsextrementreffen im vergangenen November in Potsdam teilgenommen hat – einem Treffen, bei dem über die millionenfache Abschiebung von Menschen beraten wurde; einem Treffen, dessen rassistischer Charakter inzwischen ausführlich beschrieben ist. So hat es das Arbeitsgericht Köln entschieden. Es ist ein Urteil, von dem man nur hoffen kann, dass es revidiert werden wird.