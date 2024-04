Liegestuhl und Aperol: diesmal schon am ersten Aprilwochenende, hier in Halle an der Saale.

Kommentar von Theresa Palm

Jaja, der April, der macht, was er ... aber irgendwo hört es doch auf. Denn was der April dieses Jahr will, zudem noch an seinem Anfang, ist unerhört. Am Samstag wurden im baden-württembergischen Ohlsbach vorläufig 30,1 Grad gemessen, so warm war es Anfang April seit Beginn der Aufzeichnungen in Deutschland nicht. Die Wärme wurde im Verlauf des Wochenendes nur vom Saharastaub gemildert, an dessen Körnchen sich Wolken bilden, die die Luft doch etwas kühler halten.