Am Ende, na klar, geht es immer darum, Geld zu verdienen. Einem wie Steve Jobs, dem Mitgründer und späteren Alleinherrscher von Apple, schien das allerdings etwas weniger wichtig zu sein. Er kümmerte sich sogar ums Design im Inneren von Computern – was allenfalls Servicetechniker je zu sehen bekamen. Einfach, weil er nicht anders konnte. Und weil es einzahlte auf den Ruf von Apple.