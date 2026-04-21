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MeinungFührungswechselApple hat sein Erfolgsrezept als kreativer Innovator überdehnt

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Kommentar von Helmut Martin-Jung

Lesezeit: 2 Min.

Tim Cook hat bisher keinen Weg gefunden, die künstliche Intelligenz so richtig für Apple-Produkte nutzbar zu machen.
Tim Cook hat bisher keinen Weg gefunden, die künstliche Intelligenz so richtig für Apple-Produkte nutzbar zu machen. Godofredo A. Vásquez/AP/dpa

Tim Cook hat das Unternehmen zu einem der wertvollsten der Welt gemacht. Aber ein innovatives Produkt, das die Welt hätte aufhorchen lassen? Brachte der Konzern unter ihm nicht hervor.

Am Ende, na klar, geht es immer darum, Geld zu verdienen. Einem wie Steve Jobs, dem Mitgründer und späteren Alleinherrscher von Apple, schien das allerdings etwas weniger wichtig zu sein. Er kümmerte sich sogar ums Design im Inneren von Computern – was allenfalls Servicetechniker je zu sehen bekamen. Einfach, weil er nicht anders konnte. Und weil es einzahlte auf den Ruf von Apple.

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