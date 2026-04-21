Am Ende, na klar, geht es immer darum, Geld zu verdienen. Einem wie Steve Jobs, dem Mitgründer und späteren Alleinherrscher von Apple, schien das allerdings etwas weniger wichtig zu sein. Er kümmerte sich sogar ums Design im Inneren von Computern – was allenfalls Servicetechniker je zu sehen bekamen. Einfach, weil er nicht anders konnte. Und weil es einzahlte auf den Ruf von Apple.
MeinungFührungswechselApple hat sein Erfolgsrezept als kreativer Innovator überdehnt
Kommentar von Helmut Martin-Jung
Lesezeit: 2 Min.
Tim Cook hat das Unternehmen zu einem der wertvollsten der Welt gemacht. Aber ein innovatives Produkt, das die Welt hätte aufhorchen lassen? Brachte der Konzern unter ihm nicht hervor.
Apple:Der Technokrat tritt ab
Tim Cook geht nach fünfzehn Jahren als Apple-Chef. Er formte den Konzern, doch die große Erfindung gelang ihm nie. Kann sein Nachfolger John Ternus Apple wieder innovativer machen?
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