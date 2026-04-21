Steve Jobs half Mitte der 1970er-Jahre ein paar Mal auf einem Bauernhof in Oregon bei der Apfelbaumpflege aus. Jobs war damals immer wieder Frutarier, wie er seinem Biografen berichtete, er aß also nur Obst, Nüsse und Samen. In diese Zeit fiel auch die Namenssuche für die Computerfirma, die er mit Steve Wozniak gründete. Jobs schlug also „ Apple Computer“ vor, weil das „lustig, animiert und nicht einschüchternd“ klinge. Außerdem tauche man dann im Telefonbuch noch vor Atari auf, Jobs früherem Arbeitgeber. Der Name wurde 1976 ins Unternehmensregister eingetragen.

In Robert Zemeckis oscarprämiertem Film „Forrest Gump“ ist also ein klarer Apple-Fehler eingebaut. Der Brief, wonach Gumps Kompagnon in irgendeine Obstfirma (Apple) investiert habe, datiert auf 23. September 1975. Apple wurde aber erst 1976 gegründet. Trotzdem haben Magazine immer wieder ausgerechnet, was Gumps das fiktive Investment heute bringen würde. Nimmt man als Summe 100 000 Dollar und das Jahr 1978, wäre der Anteil heute etwa 68 Milliarden Dollar wert.

Dass auf dem Apfellogo seit 1977 ein Bissen fehlt, liegt dem Designer Rob Janoff zufolge daran, dass er vermeiden wollte, dass die Silhouette des Apfels mit einer Kirsche verwechselt wird.