Smarte Brillen werden das Smartphone zwar erweitern, es aber nicht ersetzen. Für Apple dürften die Geräte trotzdem ein gutes Geschäft werden.

Was für eine Erfindung! Wie epochal die Entwicklung des Smartphones war, zeigt sich Jahrzehnte nach den ersten Vorläufermodellen an einem sehr einfachen Fakt. Es gibt noch immer nichts, das in der Lage wäre, es auch nur annähernd zu ersetzen. Aber die Evolution der Technik verläuft in Wellen, und eigentlich wäre die nächste längst fällig. Doch während künstliche Intelligenz beginnt, die Welt noch wesentlich tiefgreifender zu verändern, als es Smartphones je vermochten, ist eine neue Hardware, die ähnliches Potenzial birgt wie das Smartphone, zumindest kurz- und mittelfristig nicht in Sicht.