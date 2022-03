Bei Sumi, im Osten der Ukraine, am vergangenen Dienstag.

Kommentar von Stefan Kornelius

Unter den vielen Szenarien zur Beendigung des Krieges erscheint ein Verhandlungsfrieden besonders naheliegend. Am Ende der zweiten Woche nach Beginn der Invasion ist selbst für militärische Laien erkennbar, dass Russland die Ukraine nicht niederringen kann - genauso wenig wie es der Ukraine gelingen wird, die Invasoren aus dem Land zu vertreiben. Es bleibt also nur die Eskalation, die mehr Gewalt, Leid und Tod bringt - und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in ein militärisches Patt mündet.