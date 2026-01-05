Die Gewalt der linksradikalen Szene ist ein Thema, das Rechte wie Konservative auch deshalb so stark interessiert, weil sie selbst eine Zielscheibe dieser Gewalt sind. Auch deswegen schlagen sie bei diesem Thema besonders intensiv Alarm. Zur Wahrheit gehört: Gelegentlich überzeichnen sie dabei. So wie Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, als er im vergangenen Juni erstmals vor Fernsehkameras trat, um einen Jahresbericht über „verfassungsfeindliche Bestrebungen“ im Land zu erstatten.