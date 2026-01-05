Die Gewalt der linksradikalen Szene ist ein Thema, das Rechte wie Konservative auch deshalb so stark interessiert, weil sie selbst eine Zielscheibe dieser Gewalt sind. Auch deswegen schlagen sie bei diesem Thema besonders intensiv Alarm. Zur Wahrheit gehört: Gelegentlich überzeichnen sie dabei. So wie Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, als er im vergangenen Juni erstmals vor Fernsehkameras trat, um einen Jahresbericht über „verfassungsfeindliche Bestrebungen“ im Land zu erstatten.
MeinungAnschlag in BerlinDie Gewalt von links wird alles andere als unterschätzt
Kommentar von Ronen Steinke
Lesezeit: 2 Min.
Die Sicherheitsbehörden schlagen bei Verdacht auf linksradikale Taten meist intensiv Alarm. Dass sie den Fall in der Hauptstadt bisher nicht aufklären konnten, liegt wohl daran: Er ist komplex.
Lesen Sie mehr zum Thema